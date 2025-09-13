Si apre oggi anche per le cinque avversarie della Fiorentina nella fase campionato, il segmento di stagione che porterà al via della League Phase di Conference League. Oggi non gioca solo la squadra viola ma nel pomeriggio ad esempio sarà la volta del Sigma Olomuc, quinto in Repubblica Ceca e atteso al match sul campo del Viktoria Plzen, altra vecchia conoscenza di Conference. Ma anche della Dinamo Kiev, prima a punteggio pieno in Ucraina e in campo tra tre ore contro l'Obolon.

A proposito di punteggio pieno, l'Aek Atene di Jovic ha vinto le prime due gare di campionato in Grecia e potrebbe proseguire il trend domani sul campo del Levadiakos. Ma capolista è anche il Rapid Vienna che domani ospita il Tirol Innsbruck, altro club incrociato dalla Fiorentina ma qui parliamo della Coppa Uefa di 25 anni fa (per due edizioni di fila).

Le note dolenti in tal senso sono rappresentate da Mainz, tredicesimo dopo due turni e a secco di vittorie, e Losanna, reduce da tre sconfitte consecutive e nono (su dodici). I tedeschi affrontano il Lipsia nel pomeriggio mentre gli svizzeri saranno di scena a Zurigo contro il Grasshoppers. Il 2 ottobre contro il Sigma Olomuc al Franchi la prima della squadra viola.