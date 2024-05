La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: torna Baroncelli in difesa, Rubino guida l'attacco

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha diramato le sue scelte per la gara tra i viola e il Cagliari guidato da Fabio Pisacane in programma al Viola Park alle 11.00. Biagetti e Fortini sono squalificati, con il secondo chiamato in prima squadra con Caprini, ma in difesa torna titolare Baroncelli. In porta c'è Leonardelli, in attacco gioca il trio composto da Sene, Rubino e Presta.

Fiorentina: Leonardelli, Vigiani, Baroncelli, Sadotti, Scuderi, Ievoli, Gudelevicius, Vitolo, Sene, Rubino, Presta.

Cagliari: Auseklis, Arba, Conti, Pintus, Achour, Carboni, Balde, Vinciguerra, Catena, Marcolini, Marini.