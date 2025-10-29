La probabile formazione della Fiorentina: difficile sperimentare a San Siro, si va verso le riconferme. Chance Comuzzo dal 1'

La Fiorentina si prepara alla sfida di San Siro contro l'Inter, valevole per la nona giornata: non la più semplice delle sfide, tutt'altro, per gli uomini di Pioli che devono disperatamente trovare la prima vittoria in campionato.

Le scelte di Pioli

Il modulo non è in discussione, si riparte dal 3-5-2 e dalle certezze quali De Gea in porta e capitan Ranieri nel terzetto difensivo: sul centro-destra ritrova posto Pongracic mentre la sorpresa potrebbe arrivare al centro del trio, con le quotazioni di Comuzzo che si alzano. A destra confermato Dodo, a sinistra dovrebbe esserci Gosens, ma scalpita Fortini visto il momento no del tedesco. Centrocampo che dovrebbe essere composto dal solito Nicolussi in regia, con Mandragora e Ndour (più di Fagioli) ai lati. Tandem offensivo confermato, ci sarà Gudmundsson accanto a Kean.

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.