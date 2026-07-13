Il primo giorno di scuola, la campanella suona forte al Viola Park. E i tifosi possono già seguire la squadra
La campanella suona forte, oggi è il primo giorno di scuola per la Fiorentina, ovvero il primo giorno del ritiro al Viola Park per la squadra.
29 giocatori presenti, uno ancora alle prese con il recupero (Parisi) e un altro ancora a godersi le ferie dopo le fatiche mondiali (Pongracic). Al momento la rosa della squadra viola è così composta.
Quattro settimane alla prima ufficiale
Nelle prossime quattro settimane, ovvero quelle che mancano prima del primo impegno ufficiale della Fiorentina, la formazione verrà modellata in base alle esigenze del tecnico e i volti presenti potrebbero cambiare anche in modo radicale.
Tifosi al Viola Park
Sempre relativamente al ritiro, ricordiamo che i tifosi gigliati possono accedere al Viola Park, previa prenotazione (gratuita) sul sito ufficiale viola. Senza dimenticarci che ci saranno anche delle amichevoli per ammirare i primi passi di questa squadra.