Vi ricordate Andy Diouf? Punì la Fiorentina con la maglia del Basilea, ora è il rinforzo di una big italiana

Quanti di voi si ricordano di Andy Diouf? Sicuramente chi ha nella memoria la doppia semifinale di Conference League 2022/2023 tra Fiorentina e Basilea. All'andata, il momentaneo pareggio svizzero fu firmato proprio dal classe 2003 francese, protagonista di un bell'assolo nella metà campo avversaria. Subito dopo, per lui un'avventura al Lens dove ha continuato a crescere. Fino ad oggi.

Andy Diouf è un nuovo giocatore dell'Inter: ha da poco terminato le visite mediche e ha raggiunto la sede del club nerazzurro per la firma. L'affare si chiude per 25 milioni di euro complessivi.