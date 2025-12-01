Tegola in casa Juventus: Vlahovic, c'è lesione. Si prospetta un lungo stop per l'ex Fiorentina

Infortunio serio per Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina e attualmente alla Juventus, che era stato costretto al cambio durante il match contro il Cagliari per un problema fisico. Oggi sono arrivati i risultati degli esami medici.

Il comunicato

In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Tempi di recupero

Vista la diagnosi si prospettano tempi di recupero lunghi per Vlahovic, che sicuramente ha terminato qui il suo 2025 sportivo. Il serbo potrebbe però saltare anche tutto gennaio. Tempi di recupero stimati in 2-3 mesi.