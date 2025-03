Non solo gli infortuni, ma anche la stanchezza. Così Conte potrebbe rinunciare a un altro top player contro la Fiorentina

Non ci sarà Mazzocchi, né Neres, né Anguissa contro la Fiorentina. L'infermeria del Napoli è ancora piena e non è destinata a svuotarsi prima del match di domenica al Maradona. Ma Conte potrebbe decidere di fare a meno anche di un'altra pedina importante per il suo scacchiere.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Scott McTominay potrebbe riposare dopo aver giocato 24 partite di fila, uscendo dal campo solo un due occasioni. La stanchezza dello scozzese si fa sentire e, per evitare problemi in vista del finale di stagione, Conte potrebbe optare per lasciarlo a riposo. Negli ultimi due giorni il giocatore ha lavorato a parte.