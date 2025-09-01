Nicolussi Caviglia: "È stato un onore far parte del Venezia. E grazie ai bambini con cui ho giocato nei campetti"

Dopo il passaggio alla Fiorentina, Hans Nicolussi Caviglia ha voluto salutare i tifosi della sua vecchia squadra. Ecco le parole di ringraziamento per Venezia:

La lettera di Hans

“Alla Profondità e alla Bellezza di Venezia, ai Tifosi dell'Unione, ai Compagni: grazie, è stato un onore per me fare un pezzo di strada insieme. Chi ha cuore e passione lo sa, sa tutto e tutto comprende, non servono tante parole.

E grazie ai bambini con cui ho giocato nei campi: se tutti guardassero attraverso i vostri occhi vedrebbero il mondo per come dovrebbe essere. Vi porto con me. Hans”.