Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Per questo gruppo è arrivato il momento di regolare i conti e provare a vincere qualcosa. Visto come sta andando l'Atalanta, domani mi aspetto una partita dura, ma se la Fiorentina gioca come all'andata possiamo sperare nella finale.

Al momento credo che Belotti sia imprescindibile per questa squadra, sta dando un riferimento offensivo importante che mancava, nonostante non arrivino i gol. Credo che sia stato anche molto sfortunato nell'ultimo periodo".