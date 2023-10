Galloppa: "Rammarico e rabbia per questa sconfitta, anche un pareggio ci sarebbe andato stretto. Pierozzi? Vi dico come si sente"

Il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato nel post gara della sconfitta contro la Lazio, la prima della storia al Viola Park:

“Pierozzi? L'ho visto bene. Sia lui che Amatucci sono scesi in Primavera con la testa giusta. Il preparatore della Prima Squadra mi aveva detto di guardare come sarebbe arrivato alla fine del primo tempo visto che era tanto che non giocava. Niccolò però mi ha detto che stava bene e allora l'ho lasciato fino alla fine".

E su Amatucci e Comuzzo: “Per ora restano in Prima Squadra. Far giocare Pierozzi Lorenzo è stata un'idea per il minutaggio perché è tanto che non giocano. Comuzzo invece è sù perché Mina ancora non sta bene".

Infine sulla sconfitta: “Abbiamo regalato due gol. L'approccio è stato di livello poi loro hanno cambiato tatticamente ma noi non abbiamo rischiato nulla. Per gli episodi che ci sono stati, anche un pareggio sarebbe stato più stretto a noi che a loro. Sono rammaricato e arrabbiato".