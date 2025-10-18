Fatih Terim fu protagonista di uno dei Fiorentina-Milan più spettacolare degli ultimi anni, un memorabile 4-0 in una notte dove si sognava davvero in grande a Firenze. E a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio l'Imperatore, della ‘sua’ partita, da doppio ex:

"Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno le qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve. Kean? Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina.

Chi tiferò tra Milan e Fiorentina? Davvero non saprei come rispondere a questa domanda. Sono sincero. Di sicuro guarderà la partita alla televisione con interesse: penso possa essere una gara divertente e, spero, anche combattuta fino all’ultimo. Mando un grande abbraccio ai tifosi del Milan e della Fiorentina. Provo ancora grandissimo affetto per l’Italia, è e sarà sempre la mia seconda casa".