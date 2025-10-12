Spalletti: "Dzeko la miglior punta che ho allenato. Sono convinto che ora succederà una cosa bella alla mia carriera"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l'ex CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato anche della sua carriera, facendo anche una top 11 dei migliori giocatori che abbia mai allenato in squadre di club.

Le parole di Spalletti

“Sono un uomo fortunato, fortunatissimo. Anche ora in questo momento qui mi sono successe delle cose che mi evidenziano che sono fortunato. Chiaro questa è brutta da gestire, assorbire e dimenticare (l'esonero in nazionale ndr) ma sono convinto che ora mi succederà una cosa più bella”.

La formazione ideale

Nel suo 4-2-3-1 della top 11 di giocatori migliori allenati in squadre di club, Spalletti sceglie così l'attacco: “Totti lo metto per primo. Scelgo poi Dzeko, poi come ali Kvaratskhelia va messo per forza da un lato e dall'altro Salah”.