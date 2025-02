La Juventus si fa recuperare, ma trova il gol-vittoria a dieci minuti dalla fine. Domani le altre due italiane in campo

Inizia stasera il percorso delle italiana ai playoff di Champions League: domani saranno impegnate l'Atalanta in Belgio contro il Club Brugge e il Milan col Feyenoord in Olanda. Stasera un altro impegno “olandese”: la Juve ha accolto il PSV all'Allianz Stadium, partita finita 2-1, appuntamento al Philips Stadion di Eindhoven il 19 febbraio per il ritorno. Juventus che schiera ancora Kolo Muani punta, lasciando Vlahovic alla terza panchina consecutiva; per il PSV invece esordio stagionale in Champions per Ivan Perisic, vecchia conoscenza del calcio italiano passato dall'Inter in Serie A.

La cronaca della partita

Partita scoppiettante sin dalle prime battute, ci provano Kolo Muani e Nico Gonzalez per i padroni di casa e Flamingo ci va vicino per gli ospiti, ma la partita si sblocca al 34simo quando Gatti fa sponda di testa per McKennie, che trova una botta violentissima sotto la traversa per l'1-0 Juve: terzo gol stagionale in Champions per lo statunitense. Si va a riposo sul vantaggio di misura per i bianconeri: nel break Thiago Motta toglie Yildiz per mettere Mbangula. Ma il PSV prepara la beffa e la presenta al 54simo: su un tiro deviato, il pallone finisce tra i piedi proprio di Perisic, che sterza sul sinistro e batte Di Gregorio sul primo palo. Ma è proprio la mossa dell'intervallo Mbangula che riporta i bianconeri in vantaggio all'81simo, facendo partire l'azione e concludendo da distanza ravvicinata, dopo la respinta corta di Benitez: finisce così all'Allianz.