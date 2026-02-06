Allarme rosso in attacco per il Torino con vista Fiorentina. E gli assenti a Firenze potrebbero essere diversi

Tuttosport fa il punto sui tanti infortunati di casa Torino, che domani sera sarà a Firenze per sfidare la Fiorentina.

Assente un punto di riferimento

Partendo dalle squalifiche: un giocatore fondamentale come Vlasic (oltre a Prati) sarà assente al Franchi e per questo diventerà importante per il Torino poter avere a disposizione il maggior numero di giocatori offensivi possibile.

Ma i problemi ci sono

Adams è ancora alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio e anche Simeone non è al 100%. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se il Cholito potrà essere o meno della partita, quantomeno a gara in corso. Baroni, inoltre, spera di ritrovare almeno un paio tra Gineitis, Aboukhlal e Biraghi, mentre sono più lunghi i tempi per Ismajli.