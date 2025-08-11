Rinnovo sì, ma non al rialzo: la Fiorentina vuole continuare con Mandragora, ma deve fare i conti col monte ingaggi

Tra le questioni da risolvere in casa Fiorentina c'è anche quella legata al futuro di Rolando Mandragora. Per il centrocampista classe 1997, protagonista l'anno scorso della sua miglior stagione in maglia viola, si attende il rinnovo del contratto che ad oggi scadrebbe nel giugno 2026.

Rinnovo senza rialzo

Secondo quanto appreso da TMW, la Fiorentina ha deciso di portare avanti in via ufficiale una proposta di rinnovo per Mandragora, pur senza prevedere grandi incrementi sullo stipendio. Per il momento è questa l'unica via possibile per il club viola, che deve fare i conti con un monte ingaggi da abbassare rispetto alla cifra attuale nella quale sono inclusi i tantissimi calciatori in esubero.