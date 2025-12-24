Ma come sta Gosens? Il tedesco soffre per non poter aiutare la squadra. Ma le malelingue sostengono altro...

Ma come sta Robin Gosens? E' una domanda che si fanno spesso i tifosi della Fiorentina che non lo vedono in campo dalla partita dei viola contro l'Inter del 29 ottobre scorso.

Non vede l'ora di rientrare

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, chi ha incontrato Gosens racconta di un calciatore che non vede l’ora di rientrare nonostante il recente problema sia stato tutt’altro che banale. E' costretto a lavorare ancora a parte per via di un problema muscolare che continua a procurargli dolore.

Le voci di mercato

Poi però ci sono le malelingue che sostengono che stia pensando soprattutto al mercato invernale, quando l’Atalanta potrebbe tornare a bussare ai viola dopo averlo già fatto la scorsa estate. Ma questo è un altro paio di maniche.