L'ex Fiorentina che sta stupendo in Serie C: "Cresciuto con Favasuli, Amatucci e Kayode, ragazzi di un'umiltà incredibile. Aquilani..."

In Serie C c'è un giovane attaccante classe 2004 ex Fiorentina che sta stupendo tutti con la sorpresa Grosseto, attualmente quarto nel girone B. E' Lorenzo Gori, che lo scorso anno ha giocato con il Frosinone in Serie B.

Sulla sua esperienza alla Fiorentina

"Mi hanno contattato quando avevo circa otto anni, per me è stata una grande emozione perché la Fiorentina è la squadra per cui faccio il tifo. I miei genitori vanno allo stadio praticamente da sempre, per me è stato un sogno scendere in campo con quella maglia. Sono rimasto in contatto con tutti i miei ex compagni, in particolare con Favasuli, Amatucci e Kayode. Hanno un'umiltà incredibile, ci sentiamo spesso, magari dopo qualche nostro gol, per farci i complimenti. Per me sono un esempio da seguire".

Sull'esperienza in Primavera viola

“Aquilani? L'ho conosciuto durante la mia esperienza in Primavera, anche se per me era un momento particolare. Ero reduce da un primo infortunio importante. Avevo bisogno di ritrovare fiducia, forse è stato il periodo più difficile a livello personale. Lui aveva delle idee decisamente innovative già a quei tempi, magari difficili da mettere in pratica immediatamente per un gruppo giovane. È destinato a fare grandi cose. Da tifoso della Fiorentina il primo attaccante di cui mi sono innamorato è Batistuta”.