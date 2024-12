Continua la ricerca dell'alternativa a Kean: i tre profili "caldi" del mercato invernale per far rifiatare il bomber viola

Il rendimento di Moise Kean nel suo 2024 con la maglia della Fiorentina è stato a dir poco positivo: in 15 presenze, l'attaccante ex Juve ha segnato 10 pesantissimi gol che lo rendono il terzo miglior marcatore del campionato, dietro alla coppia Thuram-Retegui che ne hanno segnati due in più. Indubbiamente, l'apporto offensivo della Fiorentina passa tanto, tantissimo dai piedi del suo numero 20: i viola hanno infatti segnato 29 gol in 16 partite di Serie A, ed un gol ogni tre porta la firma proprio di Kean. Tuttavia, c'è anche l'altro lato della medaglia da tenere in considerazione: la mancanza effettiva di un'alternativa efficiente, che faccia rifiatare il titolare, senza lamentarsi del minutaggio ridotto, e che eventualmente faccia anche qualche gol. La società ha, erroneamente, creduto (o sperato) che questo ruolo lo potesse coprire Kouamè, che però non ha le caratteristiche della punta di peso, non sa dare un riferimento tra i difensori, e soprattutto non segna: quest'anno, nei 580 minuti che Palladino ha concesso all'ivoriano, non è arrivata nessuna rete. Morale della favola: non può fare il vice-Kean (ammesso si riesca a capire cosa possa fare in questa rosa…)

Da Djuric fino a… Arthur Cabral

Gioco forza, serve un investimento per provare ad ovviare a questa mancanza. Si sono fatti tre nomi con relativa insistenza nella ricerca di questa figura sostitutiva: il primo è Milan Djuric, classe 1990, quindi dotato di esperienza, già allenato da Palladino e con 4 gol all'attivo pur giocando nel Monza, ultimo in classifica. Al momento è fuori per un lieve infortunio, ma il suo 2025 inizierà sicuramente in campo, visto il disperato bisogno che il nuovo allenatore Bocchetti avrà del suo attaccante titolare. Il secondo nome fatto è già noto alla piazza viola, ma sembra più una suggestione curiosa che non un obiettivo vero e proprio: si era parlato del possibile ritorno, in prestito di 6 mesi, di Arthur Cabral, che gioca pochissimo al Benfica (solo 170 minuti in stagione). Il ragazzo ha certamente bisogno di giocare, ma forse alla Fiorentina servirebbe qualcuno di più pronto e già avvezzo al gol: dalla sua, avrebbe solo la conoscenza della piazza, che non è poco ma non sembra neanche essere abbastanza.

L'esperienza può arrivare da Liverpool

Il nome più “caldo” della lista, almeno stando agli ultimi rumours, è sicuramente quello di Dominic Calvert-Lewin dell'Everton: classe 1997, titolarissimo dei Toffees ma con un contratto che scadrà a giugno. Si ipotizza che gli inglesi vogliano monetizzare ora prima di perderlo a zero, ma è altrettanto vero che il ragazzo è titolare e centralissimo nel progetto della squadra, per cui sarebbe difficile pensare in una cessione affrettata: ancor di più, se si pensa che l'Everton è a ridosso della zona retrocessione, e gli serviranno i gol del suo numero 9, che addirittura è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio nell'ultima partita. Sarà quindi il prossimo mese a dare certezze ai tifosi su chi prenderà il tanto agognato ruolo di vice-Kean.