La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: anche Andreazzoli col triplo fantasista ma quante assenze

Non sarà una gara semplice quella di oggi della Primavera viola sul campo del Lecce, un po' per la classifica già complicata ma anche e soprattutto per le tante assenze che condizionano la Fiorentina. Anche Andreazzoli, un po' come Vanoli, sta optando per il 4-2-3-1, con una trequarti però un po' rinnovata.

Un esordio assoluto e tante assenze

Debutto da titolare per Angeloni, impiegato la scorsa settimana nel secondo tempo contro l'Empoli, mentre Croci prenderà il suo classico posto sulla sinistra. Fuori sia Mazzeo che Bonanno, così come Pirrò.

Le formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1) Fei; Corduneanu, Turnone (C), Melani, Perrotti; Bianchini, Cianciulli; Pietropaolo, Angeloni, Croci; Jallow.

Lecce: Penev, Larsen, Laerke, Flies, Esposito, Vitale, Onyemachi, Di Pasquale, Trio, Palamarchuk, Longo.

A disp.: Fontanarosa, Marrocco, Zovko, Parente, Milojevic, Fajardo, Dabo, Persano, Cafasso, Candido, Perrone.

All.: S. Schipa