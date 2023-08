Derby lombardo di mercato per aggiudicarsi un attaccante della Fiorentina. Il Lecco anticipa la concorrenza

L'attaccante di proprietà della Fiorentina Gabriele Gori è alla ricerca dell'ormai ennesima avventura fuori da Firenze. La sua volontà è chiara da inizio stagione: non scendere in Serie C. Dopo l'interesse del Monaco 1860 (3^ divisione tedesca) e l'idea Spezia, altri club di Serie B hanno manifestato il loro interesse.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, su Gori ci sono il Lecco e il Brescia (ripescato in serie cadetta). In netto vantaggio i blucelesti, che offrono all'attaccante della Fiorentina il prestito secco.