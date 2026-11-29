La Fiorentina arriva a Udine con appena nove punti in dodici partite e il sedicesimo posto in classifica. La sconfitta di Monza ha aggravato una situazione già complicata, aumentando il malcontento dell'ambiente. Al ‘Bluenergy Stadium’, contro un'Udinese fisica e che ora sembra più decisa sul terreno di gioco, i viola hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Adesso servono punti, personalità e quella continuità che fino ad adesso è mancata.

Vanoli sotto osservazione

Sulle pagine de La Nazione si legge come anche la posizione di Paolo Vanoli è sotto osservazione. Il tecnico ha ribadito di sentirsi «l’uomo giusto al posto giusto», smentendo tensioni con la squadra e spiegando che il ritiro al Viola Park è servito per ritrovare compattezza e analizzare gli errori.

Servirà più coraggio per la Fiorentina

A Udine servirà una Fiorentina più coraggiosa, concentrata e concreta. Vanoli chiede umiltà e maggiore attenzione nella gestione delle partite: in questo momento l'unico obiettivo è ritrovare risultati e allontanarsi dalla zona calda della classifica.