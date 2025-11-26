Grande rotazione in Europa: due cambi dietro e anche il centrocampo e l'attacco cambiano volto

C'è aria di grande rotazione all'interno della Fiorentina per il match di domani sera contro l'AEK Atene.

Portiere e difesa

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è molto probabile però che tra i pali tocchi di nuovo a De Gea. Potrebbe invece riposare Ranieri e il suo sostituto sarebbe Viti. Possibile occasione pure per Comuzzo sempre per quanto riguarda la retroguardia.

Centrocampo e attacco

A centrocampo occhio a Ndour e Richardson, entrambi in cerca di spazio, mentre c'è da credere che in attacco giocherà Dzeko. Resta da capire se Vanoli confermerà la maglia da titolare a Kean, o se opterà per preservarlo in ottica campionato (probabile).