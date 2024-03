Galli: "Nico Gonzalez va gestito, non è un leader. Barone? Non so se è in grado di fare scelte tecniche. Serve che la Fiorentina investa..."

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per parlare della squadra di Italiano e di alcuni singoli. Queste le sue parole: “La Fiorentina non è stata brava a sfruttare la superiorità, alla fine Milinkovic-Savic ha fatto due parate ma per i fotografi, non ci sono state occasioni pericolose. Nico Gonzalez? Mi pare che da quando è tornato abbia perso un po' lucidità. Va gestito bene perché quando pensa di essere superiore agli altri non rende molto. Non ha il carattere da leader”

E ancora: “Castrovilli può essere importante per questa Fiorentina, non vedo perché non possa tornare al meglio anche se viene da due infortuni gravi. Alla fine si poteva fare un passo per risolvere la sua situazione”

E infine: “Il ruolo di Barone? Non credo sia in grado di fare scelte tecniche come un direttore sportivo. I cambi in panchina di inizio gestione Commisso fanno capire che a livello di progetto sportivo non c'è stata continuità. Si deve investire sulle persone giuste per fare il calcio che si ha intenzione di fare, ma la traccia la deve creare la Fiorentina”.