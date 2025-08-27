Non c'è più spazio per Cutrone a casa sua. L'ex viola lascia il Como e resta in Serie A

L'attaccante del Como ed ex Fiorentina Patrick Cutrone è riuscito da anni a stabilizzarsi nella squadra della sua città, con la quale è stato assoluto protagonista della risalita in Serie A. Il club, però, col tempo ha alzato nettamente il livello dei propri investimenti. Così l'ex viola ha trovato sempre meno spazio.

Sta per partire una nuova avventura: secondo quanto riportato da Sky Sport, Patrick Cutrone lascerà il Como a breve. Per l'ex Fiorentina è pronta un'esperienza in prestito al Parma.