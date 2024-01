Giuntoli: "Kean ha tante richieste, stiamo valutando col suo agente per il suo e per il nostro bene. L'obiettivo della Juventus..."

Moise Kean-Fiorentina, una suggestione lanciata nei primi giorni del mercato invernale. Assieme ai tentativi di Genoa, Bologna e Atletico Madrid; quest'ultimo sembra il club più vicino all'attaccante bianconero. Ne parla anche il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli.

“Valutiamo le tante richieste”

Ecco le sue parole a Sky Sport: “Kean è un ragazzo che, in questo momento, ha tante richieste. Stiamo valutando cosa fare insieme al suo agente, per il suo e per il nostro bene. In entrata? Niente. Anche se dovesse partire, il nostro calciomercato è chiuso qua. Obiettivo della Juventus? La qualificazione in Champions League”.