La prima donna con il massimo dei voti a Coverciano? E' della Fiorentina! Pompignoli: "I Viola mi hanno cresciuta"

Matilde Pompignoli è la prima donna ad avere ottenuto il massimo dei voti al corso di Coverciano. La giovanissima vice-allenatrice della Fiorentina Primavera è stata intervistata da Repubblica dopo il grande risultato.

Lealtà viola

"Non metto barriere, limiti, voglio fare il mio lavoro - ha detto Pompignoli - il pallone per me è vita, passione, cultura. Bisogna aprire gli orizzonti. Se resterò a Firenze? Sì. Sono ambiziosa, competitiva, ma leale. La Fiorentina ha creduto in me, il direttore Mazzoncini mi ha cresciuta e dato fiducia, ho un progetto con la Primavera femminile e mantengo la parola, sono corretta".

Modelli e ambizioni

L'allentrice viola ha poi parlato dei suoi modelli da seguire e dei progetti futuri: "Poi voglio viaggiare, vedere metodi di altri allenatori, Fabregas e Kompany adesso sono i miei modelli, mi piacerebbe fare un tirocinio di un mese ora. Ho l’età giusta. Ora o mai più. Mai perdere tempo".