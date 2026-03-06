Bonaventura: "Futuro da allenatore? Può essere". E poi scherza sul ritiro: "Se Gattuso mi chiama, ci ripenso"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Jack Bonaventura ha parlato a Sky Sport: “Il suono che mi mancherà più di tutti? Sicuramente il boato dei tifosi quando fai gol, è la cosa più bella del calcio. L'esplosione di gioia di uno stadio è quello che mi mancherà di più”.

“Nazionale? Che emozione aver giocato. Se Gattuso mi chiama…”

La partita più emozionante in assoluto? “L'esordio in Serie A, un Atalanta-Livorno a fine campionato. Un po' perché ero giovane, un po' perché era la prima in assoluto. Ero veramente troppo teso e avevo tantissima adrenalina. Col tempo, giocando, riesci a gestire meglio i momenti. Gattuso? Magari se mi richiama ci ripenso (ride, ndr). Scherzo, scherzo. L'ho anche avuto al Milan, è un bravissimo allenatore e con lui mi son trovato molto bene”.

“Futuro da allenatore? Vediamo”

Futuro da allenatore? “Può essere. Non lo so. Non ho ancora preso una strada, voglio capire con calma e scegliere la via che mi dia stimoli”.