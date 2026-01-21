Il record della Fiorentina Under 16: è l'unica squadra imbattuta dei campionati giovanili nazionali

C'è una Fiorentina che sta scrivendo una bellissima pagina: quella del settore giovanile. In generale, per quanto riguarda i campionati giovanili nazioni dall'Under 18 all'Under 15, tutte le selezioni stanno conseguendo risultati incoraggianti. Ma quella Under 16 in particolare detiene un record singolare.

Fiorentina Under 16, che bel record

La Fiorentina Under 16 di mister Enrico Cristiani è l’unica squadra imbattuta del settore giovanile scolastico. I viola dominano il girone C con 36 punti, che significano 11 vittorie e soli 3 pareggi, tutti contro realtà di alta classifica. La Giovane Italia dedica un approfondimento alla squadra, che ha idee molto chiare con un 3-5-2 fluido che valorizza duttilità e intelligenza tattica.

Viola unici imbattuti

La Fiorentina Under 16 è anche il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone. Il progetto era già chiaro l'anno scorso in Under 15 e sta proseguendo la sua crescita nel migliore dei modi.