Calciatore, cantante e show girl ma anche imprenditori, Edurne e De Gea una coppia d'oro. Il loro patrimonio

La cantante e show girl Edurne García Almagro e il portiere della Fiorentina, David De Gea, rappresentano una delle coppie più in vista di tutta la Spagna.

Spesso sono al centro del gossip nel paese iberico e in queste ore c'è chi si è ‘divertito’ a ricostruire la vita imprenditoriale e il patrimonio dei due.

Una villa da cinque milioni

Edurne e David vivono, quando sono insieme, in una lussuosa casa a Majadahonda, valutata circa 5 milioni di euro. La villa di mille metri quadrati sorge su un terreno di 2.500 metri quadrati e dispone di piscina e giardino.

Investimenti

La coppia ha destinato parte del proprio reddito a investimenti patrimoniali. Nel 2021, il calciatore ha assunto il controllo di Alter Parens SL,per gestire la propria immagine e i contratti pubblicitari. Questa società si occupa di "rappresentanza, consulenza e intermediazione di artisti e atleti" e, secondo un rapporto del 2023 di Vanitatis, una casa e tre posti auto sono registrati a nome della società.

Lo show TV

Quanto ad Edurne, gran parte del suo reddito annuale proviene dal suo lavoro come star televisiva. Anche quest'anno condurrà il programma TV, “La Voz Kids” e si stima che possa guadagnare tra i cinque e gli otto milioni di euro a stagione per questo show.