De Zerbi già pronto a tornare in pista? Intanto il tecnico rifiuta lo stipendio dal Marsiglia...
Il portale dell'emittente sportiva francese RMC Sport rivela ulteriori informazioni per quanto riguarda l'addio di Roberto De Zerbi al Marsiglia.
Rinuncia allo stipendio
Secondo quanto afferma RMC l'ex allenatore delle Sassuolo avrebbe deciso di rinunciare all'ingaggio che il Marsiglia avrebbe dovuti pagargli fino alla scadenza del contratto, cioè fino al 30 giugno 2027.
Approdo in una nuova panchina
Sarebbe questo un segnale di un imminente approdo dell'allenatore italiano su una nuova panchina? Ancora questo non è dato saperlo,ma De Zerbi è un allenatore molto apprezzato e non dovrebbe essere difficile per lui trovare una nuova esperienza dalla quale ripartire.
💬 Commenti (3)