Si chiude oggi la prima giornata di Premier League, e il turno delle 15 ha visto in campo due partite: quella di Nottingham, tra il Forest e il Brentford, e il derby londinese tra Chelsea e Crystal Palace. Due sfide che riguardano, per motivi diversi, anche la Fiorentina.

Milenkovic batte Kayode

Il Nottingham Forest di Milenkovic ha spazzato via il Brentford di Kayode - entrambi titolari e in campo per 90' - con un netto 3-1. Monologo dei padroni di casa nel primo tempo, che dilagano con una doppietta di Wood e il primo gol in Premier di Ndoye, al suo esordio, con un bel colpo di testa in tuffo. Kayode, nonostante i tre gol subiti, regge bene il passo sia di Ndoye appunto, che di Hudson-Odoi, salvo poi andare più in difficoltà nel secondo tempo, complici anche gli alti ritmi delle due ali; partita più pulita per Milenkovic, mai veramente chiamato sull'attenti. Brentford che comunque accorcia le distanze su rigore, con Igor Thiago: i tifosi della Fiorentina se lo ricorderanno nel Brugge, visto che segnò al Franchi nella semifinale di andata di Conference di due stagioni fa.

Occhio alla Conference

A proposito di Conference: ottima prova anche del Crystal Palace che ferma sullo 0-0 i campioni in carica di Conference League e Mondiale per Club, vale a dire il Chelsea. Crystal Palace, papabili avversari della Fiorentina proprio nella Conference di quest'anno, che passa addirittura in vantaggio con una gran punizione di Eze, annullata poi per interferenza sulla barriera del Chelsea. Ottima prova per i favoriti della terza competizione europea.