La Nazione: Anche Rocco a Milano con la Fiorentina

Su La Nazione in edicola questa mattina si legge a pagina 19 della sezione di Firenze: “Viola Park e tramvia. Battaglia per la sosta. Vertice con Commisso”. E in prima pagina del QS: “Disco San Siro. Rafa vs Moise”.

All'interno a pagina 4: “La vigilia di Palladino: ‘Entusiasmo e umiltà, ora vinciamole tutte". E a pagina 5: “Rap & Gol. Kean musica nel pallone: ’Mi alleno e poi scrivo'. E l'album di Leao è una hit". E a lato: “Robin Gosens è (quasi) pronto. Anche Rocco forse a Milano”. E sotto: “Sorrisi e brindisi a casa Adli. La grande forza del gruppo”.