Cambio di procuratore per Ndour, che passa a un'agenzia già molto conosciuta in casa Fiorentina

Arriva il cambio di agenzia per il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, con il classe 2004 ex PSG che ha lasciato l’AS1 e ha firmato con la GG11 dei fratelli Giuffrida.

Il benvenuto

Sui propri social la nuova agenzia del calciatore italiano gli ha dato il benvenuto: "Benvenuto in famiglia, Cher Ndour! Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso insieme e felici di averti in GG11. Inizia un nuovo capitolo pieno di passione, dedizione e grandi ambizioni. Raggiungiamo insieme grandi traguardi!”.

Gli altri assistiti viola

Tra gli assistiti dei fratelli Giuffrida, in casa Fiorentina, ci sono anche Stefano Pioli e Albert Gudmundsson.