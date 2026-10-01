Dragusin e una rinuncia economica pur di venire alla Fiorentina. Un gesto non banale
La scelta di venire alla Fiorentina è costata a Radu Dragusin anche una rinuncia economica. Il difensore rumeno ha accettato uno stipendio inferiore rispetto a quello percepito al Tottenham: dai circa 3 milioni di euro netti annui londinesi ai 2,8 milioni di Firenze. Una riduzione dunque di 200 mila euro a stagione pur di vestire la maglia viola.
Non banale
Non è certo una rinuncia che riduce sul lastrico il giocatore, ma non è neanche un gesto banale, specialmente di questi tempi.
L'operazione tra club
Ci sono stati anche poi i costi dell’operazione tra i due club. La Fiorentina verserà 1,5 milioni di euro per il prestito del centrale. Qualora il trasferimento diventasse definitivo, dovrà aggiungere altri 17,5 milioni, portando l’investimento complessivo per il cartellino a 19 milioni di euro.
Le cifre delineano un’operazione importante per il club viola, accompagnata dalla disponibilità del giocatore a ridimensionare il proprio ingaggio rispetto agli standard della Premier League.