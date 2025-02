Citterio: "Preparare le partite col mercato aperto è destabilizzante. È il giorno di Gudmundsson, farà la differenza"

In panchina contro il Genoa, non ci sarà l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, che è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Al suo posto ci sarà il vice, Stefano Citterio.

“La partita di Roma ci ha dato una bella spinta emotiva - ha detto Citterio a DAZN - l'abbiamo portata a casa con il sacrificio di tutti. Queste fasi in cui c'è il mercato aperto sono sempre difficili per preparare le partite, perché inizi una settimana con dei giocatori e alla fine ne trovi altri. Questo è un discorso che vale per tutti non solo per noi, ma è destabilizzante”.

E poi: “Richardson è un ottimo calciatore, ha del talento che ha dimostrato in campo assolutamente sappiamo che può fare bene e dare tanto alla causa. Partita speciale per Gudmundsson? Albert è sempre sereno, diffonde serenità a tutto il gruppo, sicuramente ci terrà molto a fare bene e sono convinto che riuscirà a fare la differenza".

Infine: “Continuità è la parola che inseguiamo, una sola vittoria serve a poco. Un'ottima prestazione a Roma la nostra, sia sotto il punto di vista caratteriale che di risultato”.