L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da DAZN al termine della partita persa contro il Verona: “Siamo andati sotto per una nostra ingenuità ma poi abbiamo preso in mano la partita. Dovevamo andare oltre il pareggio nel primo tempo. Il secondo gol loro viziato da un fallo di mano di Lazovic. Stava regnando l'equilibrio e ci dispiace perché ci tenevamo a non perderla”.

Poi: “Nel momento in cui siamo andati sotto abbiamo tentato il tutto per tutto per pareggiarla, mettendo tutta la qualità offensiva che avevamo. E' una partita che poteva finire diversamente, ci sono stati episodi che ci sono girati male. In questo momento stiamo cercando di fare bene in campionato, abbiamo una semifinale importante e adesso ci prepareremo per questa partita”.

E infine: “Sono errori che mercoledì non dobbiamo commettere, anche perché è una sfida da dentro e fuori: non possiamo permetterci distrazioni, perché questi errori possono costare caro. Giocando ogni tre giorni dobbiamo recuperare energie, sappiamo qual è il nostro modo di ragionare, archiviando subito questa sconfitta per superare il turno”.