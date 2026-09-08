Commisso: "La mia famiglia è venuta qui per lasciare qualcosa di importante e per costruire la Fiorentina del futuro"
Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha parlato nel giorno della presentazione del libro ufficiale del centenario, intitolato “Un secolo viola”.
“Più di una squadra di calcio”
“La Fiorentina è più di una squadra di calcio - ha detto Commisso - rappresenta Firenze e appartiene a tutte quelle persone che hanno il viola nel cuore. I giocatori, i campioni vanno e vengono il legame resta”.
“Centenario fatto emotivo”
“Per la mia famiglia questo centenario è anche un fatto emotivo. Calcio e musica erano le grandi passioni di mio padre Rocco e Firenze è divenuto un luogo speciale per lui”.
“Qualcosa di importante”
“La mia famiglia è venuta qui per lasciare qualcosa di importante per le generazioni a venire. E questa visione si è concretizzata nel Rocco B. Commisso Viola Park, dove le generazioni future possono sognare di vestire la maglia viola. La nostra responsabilità è onorare questa storia e costruire i prossimi cento anni".