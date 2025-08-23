L'ha atteso per tutta l'estate l'attaccante di completamento Pioli, e non sarà un problema prolungare l'attesa ancora di qualche giorno: per Roberto Piccoli l'esordio ufficiale sarà rimandato probabilmente a domenica 31, per il match con il Torino. Il classe 2001 aspetta solo di sottoporsi alle visite mediche, lo farà a inizio settimana, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è stato ancora ufficializzato anche per questioni “diplomatiche”, visto che il calendario mette di fronte proprio Cagliari e Fiorentina.

Giovedì per il match di ritorno con il Polyssia, Piccoli potrebbe essere al ‘Mapei’ ma impossibilitato a giocare perché la lista Uefa è bloccata fino a fine play-off. Ancora una settimana quindi per poter disporre di tutta l'artiglieria pesante, da cui Pioli potrà pescare per mischiare le carte della Fiorentina.