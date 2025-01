Benvenuto Pongracic. La prima vera partita del difensore croato: un’opzione che deve diventare importante per la Fiorentina

Bentornato Pongracic. Il difensore viola si è rivisto titolare contro la Lazio, dopo che non giocava dal primo minuto da agosto. La Fiorentina pareggiò 1-1 a Parma in una gara con tante occasioni e tanti errori… e Pongracic finì per farsi espellere. Era la Fiorentina ‘della difesa a 3’, quella che avrebbe ottenuto 3 punti in 4 gare prima della svolta al termine del primo tempo contro la Lazio al Franchi e delle successive 9 vittorie su 10 gare di campionato. Un reparto arretrato che faceva acqua da tutte le parti e nel quale Pongracic si trovava in difficoltà, non avendo oltretutto mai giocato in una retroguardia a tre in carriera.

Debutto da titolare in campionato, ma poi…

27 anni, reduce da una stagione eccellente al Lecce che gli era valsa la convocazione all’Europeo con la Croazia, Pongracic ha faticato ad inserirsi alla Fiorentina. Si è parlato parecchio dell’infortunio del calciatore, senza che nei dettagli nessuno ci abbia effettivamente capito molto, al di fuori del Viola Park. ‘Problema muscolare al flessore della coscia destra’, questa è l’unica vera informazione arrivata dalla Fiorentina prima della gara contro la Lazio dello scorso 22 settembre. Da quel momento Pongracic è stato indisponibile fino al ritorno in panchina contro il Verona, in data 10 novembre. Il 24 novembre il croato spunta a Como: una decina di minuti nel finale, mentre il 28 novembre ha poi giocato titolare contro il Pafos in Conference League… per rivederlo in campionato sono poi serviti altri 2 mesi. 5 panchine consecutive e Pongracic si è visto solo a fine gara per il lavoro a secco con i giocatori non impiegati.

Il rientro contro la Lazio e le prime, vere, risposte

Nel peggior momento stagionale della Fiorentina, ecco che l’ex Lecce torna in campo e offre una prestazione assolutamente positiva in un contesto non banale, pur faticando a completare la gara e terminando con una vistosa fasciatura. Tutto normale, considerata la lunga inattività. Una notizia non banale, anzi, importantissima: la Fiorentina non può permettersi di considerare un investimento così pesante e un calciatore tra i più pagati della rosa soltanto un’opzione. Pongracic porta una sana dose di qualità abbinata anche ad un lancio niente male e a quella capacità di essere spigoloso e scomodo che è tipica dei difensori balcanici. Certamente, dovrà gestire meglio i suoi vuoti di concentrazione durante la gara e piacersi meno anche se dotato di eleganti doti di uscita palla al piede. Bentornato Pongracic, anzi, benvenuto.