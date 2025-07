Il Galatasaray fa sul serio per Kean; il bomber viola non chiude definitivamente la porta ai turchi, ma la vera minaccia viene dall'Inghilterra

Ci sarà ancora da aspettare (e soffrire) per sapere l'esito della questione Moise Kean. La Fiorentina, nonostante la volontà di arrivare al rinnovo di contratto, è quasi spettatrice interessata, potendo far poco di fronte al pagamento della clausola e all'eventuale volontà del bomber viola. E nelle ultime ore intanto alcuni club hanno alzato il livello del loro interesse per Kean.

L'interesse turco

Il Galatasaray è in pressing sul Napoli per comprare a titolo definitivo Oshimen. La trattativa però sembra quasi ad un punto di stallo e allora il club turco avrebbe virato sull'attaccante della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino scrive stamani che l'ipotesi Galatasaray, non è scartata a priori da Kean e dal suo entourage, anche se sarebbe sbagliato parlare di grande apertura. Kean sembra voler prendere tempo per riflettere su una decisione che potrebbe essere la più importante della propria carriera.

Il ritorno del Manchester

Nel frattempo si son rifatte forti le voci sul Manchester United e non a caso The Athletic ha dedicato un lunghissimo articolo a Kean. Il rinnovato interesse dei Red Devils nasce dalla difficoltà nella trattativa per Gyokeres, che sembra indirizzato verso l’Arsenal.