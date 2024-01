Ramazani è ancora un'opzione? Il belga dice no all'MLS, la Fiorentina attende risposte

Largie Ramazani rappresenta ancora un'opzione per il calciomercato della Fiorentina? L'interesse per il belga, protagonista per altro qualche tempo fa con un gol al Bernabeu contro il Real Madrid, sembrava essere inizialmente affievolito. Ma l'affare può rimanere in piedi.

La Fiorentina aspetta

Secondo quanto riportato da Estadiodeportivo.com, Ramazani ha appena rifiutato un'offerta dall'MLS, per la precisione dai San Jose Earthquakes. Ci sono ancora diverse offerte per lui, alle quali ancora non ha risposto. Anche la Fiorentina lo aspetta, mentre alcuni dirigenti viola lo hanno osservato dal vivo nella partita contro l'Osasuna.