Palladino poteva entrare nella storia dell'Atalanta e invece la sua squadra spreca tutto nella ripresa. Spalletti batte Mourinho

Serata di Champions League per le formazioni italiane. L'ex Fiorentina Palladino, che aveva portato l'Atalanta al secondo posto della classifica a girone unico fino all'intervallo, è stata rimontato in casa. Sconfitta casalinga per l'Atalanta (nonostante il gol di Scamacca) contro i baschi del Bilbao e 13 punti raccolti a fronte di sette gare disputate (le prime affrontate con Juric alla guida della panchina). Insomma, la Dea poteva entrare nell'Olimpo stasera e invece Palladino ha rovinato tutto. 2-3 il risultato finale e rimonta di forza degli spagnoli del nord.
Successo invece per i bianconeri della Juventus di Spalletti. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa: prima con Thuram e poi con McKennie. L'americano, ultimamente, ci stanno prendendo decisamente gusto. 12 i punti racimolati dai “gobbi” in Champions, un bottino notevole dopo una partenza a rilento nelle prime settimane della competizione.