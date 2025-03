Santacroce: "Conosco bene Palladino, non vuole fare una figuraccia contro la squadra per cui tifa. La Fiorentina alzerà l'attenzione"

Dopo la brutta sconfitta contro il Panathinaikos, per la Fiorentina c'è subito da tornare a lavorare. Lo sguardo va alla gara del ‘Maradona’, in programma domenica prossima contro il Napoli. A tal proposito, l'ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce fa il punto a Tuttonapoli.net: “La Fiorentina merita la giusta attenzione, porta spesso tanti giocatori in avanti ed è brava a muoversi sulle fasce, ad attirare il marcatore per trovare le imbucate”.

“Palladino non vuole una figuraccia contro il ‘suo’ Napoli”

E aggiunge: “Confido in un Napoli attento, ma anche la Fiorentina alzerà l'attenzione. Conosco bene Raffaele Palladino, posso garantire che è un tecnico che tiene particolarmente a certe cose. Non vuole fare una figuraccia contro la squadra per la quale fa il tifo”.