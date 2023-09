Kovalenko: "Kokorin è una leggenda. E' il top tra i giocatori russi"

Aleksandr Kokorin continua ad essere uno dei giocatori più amati in Russia. L'attaccante passato recentemente dalla Fiorentina all'Aris Limassol, è uno degli idoli tra i giovani calciatori del suo paese d'origine.

“Certo che continuo a seguire la sua carriera - ha detto il 20enne, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, Aleksandr Kovalenko - Kokorin è una leggenda. Per me è il top tra i giocatori russi, come Zhenya Frolov e anche Vanja Lomaev. Sono loro tre i miei idoli”.