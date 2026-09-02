Tentato dalla Fiorentina, alla fine è rimasto a Sassuolo: Aquilani si gode Thorstvedt

In un'estate fatta di tanti arrivi in casa Fiorentina, c'è un giocatore che è stato a lungo accostato ai viola ma che alla fine non ha raggiunto Firenze. Si tratta di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo.

Una corte senza lieto fine

Dopo l'annuncio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, il nome del norvegese è stato uno dei primi ad essere inseriti tra gli obiettivi di mercato del club di Commisso avendo fatto ottime cose con il mister a Sassuolo ed essendo da lui molto stimato. I viola però sono andati su altri profili pur non perdendolo mai di vista, tanto da fare un ultimo tentativo per prenderlo - non andato a buon fine - sul gong del mercato estivo.

Aquilani se lo tiene stretto

Ora che la sessione di mercato è finita, Thorstvedt può concentrarsi sulla sua annata da vivere con il Sassuolo. In campo oggi da titolare in Coppa Italia contro il Frosinone, di lui ha parlato il tecnico degli emiliani Alberto Aquilani nel post gara: “L'ho chiamato che ancora stava al Mondiale. Ha una situazione particolare di contratto che lo ha portato a distrarsi, ma non è mai andato fuori le righe. Ero pronto a pensare a un addio, perché poteva succedere. Ora siamo qui perché è con noi e i mauguro di farlo crescere ancora, perché è un giocatore importante”.