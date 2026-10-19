L'impresa di riuscire a farsi ammonire dalla panchina. E menomale che...

Un’ammonizione anche dopo essere uscito dal campo. È questo il fatto particolare che ha coinvolto Franco Mastantuono durante Fiorentina-Como: l’argentino, già sostituito e accomodatosi in panchina, ha rimediato un cartellino giallo per le proteste a bordo campo.

Sanzione disciplinare

A provocare il provvedimento sono state dunque le contestazioni nei confronti direttore di gara. Il numero trenta viola ha così aggiunto una sanzione disciplinare alla propria partita quando ormai non poteva più incidere sul terreno di gioco.

Menomale che…

Le parole precise pronunciate dall'argentino non sono ancora emerse. Quello che c'è da dire a questo punto è che menomale che il numero trenta viola non era in diffida, in odore di squalifica, perché uno stop arrivato in questa maniera sarebbe stato incredibile.