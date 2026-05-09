Zaniolo palo, l'Udinese passa e il Cagliari non si salva, grande tensione a fine gara. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Incredibile ma vero, l'Udinese, che non aveva molto da chiedere a questo campionato, espugna il campo del Cagliari che invece era alla ricerca di un punto che regalasse la salvezza matematica. Finisce 2-0 per i friulani.
La gara
Primo tempo davvero noioso animato da un presunto fallo di mano di Karlstrom e conseguente assegnazione di un rigore revocato dopo revisione.
Nel secondo tempo invece la musica cambia. Al 48’ esposito a botta sicura respinge Mlacic andandosi anche a schiantare sul palo. Al 52’ palo di Zaniolo con tocco decisivo di Caprile sulla conclusione dell’ex Fiorentina. Al 56’ il primo gol: palla dentro di Solet per Buksa mette dentro da due passi. Al 95’, in pieno recupero Gueye infila la porta avversaria praticamente a porta vuota dopo l'assist prefetto di David.
Finale incandescente con tensione tra avversari in campo e tante polemiche.
La nuova classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.