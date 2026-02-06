Il terzino del Brentford ed ex Fiorentina Michael Kayode si sta prendendo la scena in Premier League senza dimenticare le sue origini. In una lunga intervista a Sky Sport, ha parlato del suo momento: “Sto benissimo! Sono davvero contento di quanto sono cresciuto in questo anno. Sinceramente mi sono stupito da solo dei progressi che sono riuscito a fare in così poco tempo. So di essere ancora molto giovane e di avere tante cose da imparare, però sento di aver fatto davvero tanto in questo primo anno”

“Londra è un altro mondo. Io innamorato di Firenze, tornerò a viverci”

“Londra è una città totalmente diversa rispetto a Firenze e Torino. Molto più caotica, ma bella da vivere. Torino me la sono goduta poco, ci andavo di fatto solo per gli allenamenti quando ero nelle giovanili della Juve. Firenze invece è una città di cui sono innamorato, in quattro anni mi sono trovato benissimo. Penso che a fine carriera andrò proprio a viverci”.

“Felicissimo per Bove, finalmente torna a giocare. E lo fa il un grande campionato”

Su Bove: “Non ci siamo ancora visti, ma sicuramente ci vedremo. Posso solo che essere contento per lui, perché immagino quanto sia stato difficile il suo percorso. Finalmente tornerà a fare la cosa che ama di più. E in un paese e in un campionato bellissimo. Il Watford è un club di alto livello, per tanti anni è stato in Premier, credo sia un’ottima scelta per riassaporare il campo. Ci sarà occasione per andare allo stadio a tifare per lui”.