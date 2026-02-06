Kayode: "Sono innamorato di Firenze, andrò a viverci a fine carriera. Stupito dai miei progressi. Bove? Andrò allo stadio per lui, sono felicissimo che sia tornato"
Il terzino del Brentford ed ex Fiorentina Michael Kayode si sta prendendo la scena in Premier League senza dimenticare le sue origini. In una lunga intervista a Sky Sport, ha parlato del suo momento: “Sto benissimo! Sono davvero contento di quanto sono cresciuto in questo anno. Sinceramente mi sono stupito da solo dei progressi che sono riuscito a fare in così poco tempo. So di essere ancora molto giovane e di avere tante cose da imparare, però sento di aver fatto davvero tanto in questo primo anno”
“Londra è un altro mondo. Io innamorato di Firenze, tornerò a viverci”
“Londra è una città totalmente diversa rispetto a Firenze e Torino. Molto più caotica, ma bella da vivere. Torino me la sono goduta poco, ci andavo di fatto solo per gli allenamenti quando ero nelle giovanili della Juve. Firenze invece è una città di cui sono innamorato, in quattro anni mi sono trovato benissimo. Penso che a fine carriera andrò proprio a viverci”.
“Felicissimo per Bove, finalmente torna a giocare. E lo fa il un grande campionato”
Su Bove: “Non ci siamo ancora visti, ma sicuramente ci vedremo. Posso solo che essere contento per lui, perché immagino quanto sia stato difficile il suo percorso. Finalmente tornerà a fare la cosa che ama di più. E in un paese e in un campionato bellissimo. Il Watford è un club di alto livello, per tanti anni è stato in Premier, credo sia un’ottima scelta per riassaporare il campo. Ci sarà occasione per andare allo stadio a tifare per lui”.