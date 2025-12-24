La Fiorentina aspetta Fabio Paratici e del possibile approdo in viola dell'attuale direttore sportivo del Tottenham si parla molto, ovviamente, anche in Inghilterra. Ciò che trapela da varie testate britanniche è che l'ambiente degli Spurs sia abbastanza in apprensione sul tema, dal momento che il mercato s'avvicina e che la sessione invernale sarà molto importante per la squadra.

Intanto a Londra…

Perdere il direttore sportivo a pochi giorni dall'inizio del mercato non sarebbe il massimo, ma sul tema per adesso si rivela cauto il tecnico del Tottenham Thomas Frank. Anzi, in una delle ultime dichiarazioni, l'allenatore ha affermato che la squadra e il club si stanno preparando ad affrontare il mese di gennaio come di consueto, con Lange e Paratici coinvolti nel progetto.

Le parole di Frank

“Penso che non spetti a me parlare di queste cose - ha detto Frank - ma penso sia una di quelle voce messe in giro e che non devono riguardare me, lo staff e i calciatori. In questo momento Paratici è qui ed è la persona con cui mi relaziono”.