Fiorentina, c'è l'arbitro del primo annuncio fatto ai tifosi. E in trasferta non ci sono sconfitte con lui

La partita tra Pisa e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Il primo, storico, annuncio

Nella stagione in corso, oltre ad aver diretto due partite, è salito alle cronache per essere stato il primo direttore di gara ad annunciare ai tifosi presenti allo stadio, il perché di una decisione presa dopo revisione Var (Como-Lazio).

I precedenti con la Fiorentina

Sono otto i precedenti in campionato e lo score è di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. La battuta d'arresto è della scorsa stagione: Fiorentina-Napoli 0-3. Di conseguenza in trasferta la formazione viola è imbattuta con lui con due vittorie e un pareggio.

Pisa imbattuto in casa con Manganiello

I nerazzurri sono senza sconfitte in casa con il direttore di gara piemontese: due vittorie e quattro pareggi tra Serie B e Serie C. C'è una sola sconfitta con lui, ma è in trasferta, lontana dall'Arena Garibaldi.